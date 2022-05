Milano | rissa con mazze e bastoni tra i gestori di due locali | tre feriti

Advertising

SilentlyFlowers : #Milano Rissa on pieno giorno in Viale Certosa. Stranieri ovviamente. E questi bisogna pure curarli. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, rissa in viale Certosa: ferite tre persone - SkyTG24 : #Milano, rissa in viale Certosa: ferite tre persone -

MilanoToday.it

Una, durante la quale sono state utilizzate anche mazze e bastoni , ha visto coinvolte quattro persone nel pomeriggio in viale Certosa a. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ...Tre uomini feriti e trasportati in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in unaa bastonate per strada. L'accaduto in viale Certosa, verso le 15.30 di venerdì 6 maggio. Sul ...San Carlo di;... Milano, rissa a bastonate in testa in pieno giorno: 3 feriti Una rissa, durante la quale sono state utilizzate anche mazze e bastoni , ha visto coinvolte quattro persone nel pomeriggio in viale Certosa a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti ...Due episodi in poche ore: un gruppetto di minorenni ha scavalcato la recinzione e interrotto una lezione. Il preside: "Il personale ha impedito fatti gravi. Preoccupa la fragilità dei cancelli: troppo ...