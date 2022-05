Massimo Ranieri attaccato dai no - vax, la senatrice ex M5s Granato: 'Caduto mentre recita un elogio al vaccino ' (Di sabato 7 maggio 2022) Una vergogna emblematica della spocchia fanatica dei no - vax: infortunio di Massimo Ranieri, Caduto ieri dal palco nel corso del suo spettacolo al Diana di Napoli, è diventato un obiettivo per No Vax ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022) Una vergogna emblematica della spocchia fanatica dei no - vax: infortunio diieri dal palco nel corso del suo spettacolo al Diana di Napoli, è diventato un obiettivo per No Vax ...

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - MediasetTgcom24 : Paura al Teatro Diana di Napoli, Massimo Ranieri cade dal palco durante lo spettacolo #napoli… - LidiaPaolillo : RT @la_gaudino: Massimo Ranieri si stava esibendo al Diana di Napoli quando è caduto dal palco. Non è ancora chiaro se per un malore o un i… - davidemaggio : Paura per Massimo Ranieri: precipita dal palco durante il concerto· Costola rotta, spettacolo sospeso… -