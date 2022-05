Marusic: «Ora continuiamo così e andiamo a battere la Juve» (Di sabato 7 maggio 2022) Per i microfoni di Lazio Style Channel, Marusic ha commentato la vittoria dell’Olimpico contro la Sampdoria: le sue parole Al termine di Lazio–Sampdoria, Marusic è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per commentare la vittoria. Ecco le sue parole: «Non aver subito gol è importante per noi, sapevamo che sarebbe stata dura per noi perchè hanno buoni giocatori. Abbiamo giocato bene dal primo minuto. Oggi ho provato ad andare più avanti e dare una mano agli attaccanti, quando c’è più spazio è più facile per me. continuiamo a giocare così e non ci saranno problemi: andiamo a vincere queste due partite con Juve e Verona. Se guardiamo indietro è normale fare caso ai punti persi, però non è finito il campionato e dobbiamo guardare ai prossimi impegni». QUI TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Per i microfoni di Lazio Style Channel,ha commentato la vittoria dell’Olimpico contro la Sampdoria: le sue parole Al termine di Lazio–Sampdoria,è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per commentare la vittoria. Ecco le sue parole: «Non aver subito gol è importante per noi, sapevamo che sarebbe stata dura per noi perchè hanno buoni giocatori. Abbiamo giocato bene dal primo minuto. Oggi ho provato ad andare più avanti e dare una mano agli attaccanti, quando c’è più spazio è più facile per me.a giocaree non ci saranno problemi:a vincere queste due partite cone Verona. Se guardiamo indietro è normale fare caso ai punti persi, però non è finito il campionato e dobbiamo guardare ai prossimi impegni». QUI TUTTE LE ...

