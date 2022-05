Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Malakai Black: 'Kevin Owens e Seth Rollins mi hanno aiutato molto durante il periodo della pandemia' -… - IsolaWrestling : THE UNDERTAKER HA DETTO A MALAKAI BLACK DI NON LASCIARE CHE I SUOI AVVERSARI LO TRATTINO COME UN RAGAZZO NORMALE - Malakai__Black : Cerco per game stasera Ruolo : Coc/Att Ps4 o Ps5 @pctransfermarkt @OffSideOfficiaI @RTAllProClub @ProClubRTutto… -

Zona Wrestling

Malakai Black was absent from WWE television for quite a few months as creative had no plans for him. Despite making a return on Friday Night Smackdown ...As noted last month, one-half of the AEW team Top Flight, Darius Martin, was again sidelined due to injury. In a new interview with The Universal Wrestling Podcast, fellow AEW sta ...