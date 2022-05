LIVE Conegliano-Monza 1-0 | Finale volley femminile 2022 in DIRETTA | le Pantere vincono un primo set entusiasmante!

(Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Invasione aerea di Orro, ma illlo è salito in maniera esponenziale. 5-3 Muro di De Kruijf su Danesi! 4-3 Bordata di Plummer da posto quattro, il sistema muro-difesa dista iniziando a fare ciò che sa fare. 3-3 Fast di De Kruijf, grande partenza per la centrale olandese. 2-3tempo di De Kruijf al termine di uno scambio infinito! 1-3 Errore in tacco di Sylla. 1-2 Pallonetto di seconda intenzione per Orro. 1-1 Diagonale paurosa di Egonu da posto due. 0-1 Si riparte con una diagonale nei tre metri di Davyskiba. 25-23 Mani-out di Plummer, ilset è delle padrone di Casa! 24-23 Muroneeeee di De Kruijf su Van Hecke, set-point per! 23-23tempo vincente di Danesi! 23-22 ...

Advertising

Volleyball_it : A1 F.: Finale gara3. Cronaca live set per set. Conegliano - Monza by Luca Muzzioli - - sportface2016 : #Volley Finale Scudetto Serie A1 Femminile 2022, iniziata gara-3 #ConeglianoMonza: segui la nostra DIRETTA - luuizmarcondes : RT @VoleiLinks: Conegliano x Monza - haizjt : RT @VoleiLinks: Conegliano x Monza - olivschx : RT @VoleiLinks: Conegliano x Monza -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15 - 14 Pipe paurosa di Egonu. 14 - 14 Primo tempo strozzato di Danesi. 14 - 13 Finisce qui la serie al servizio di Orro. 13 - 13 Van Hecke riporta le sue in parità. 13 - 12 Davyskiba approfitta ...Dopo due splendidi match, finiti entrambi al tie - break e vinti fuori casa prima dalla Vero Volley in gara - 1 e poi dall'Imoco in gara - 2, tornano in campoe Monza al Palaverde. Paola Egonu da una parte, Lise Van Hecke dall'altra per trascinare due squadre che in questo finale di stagione stanno dando spettacolo. Il match è in diretta su Sky ...Dopo due splendidi match, finiti entrambi al tie-break e vinti fuori casa prima dalla Vero Volley in gara-1 e poi dall’Imoco in gara-2, tornano in campo Conegliano e Monza al Palaverde. Paola Egonu da ...La diretta testuale di Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Vero Volley Monza, gara-3 della Finale Scudetto dei Playoff di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley. Dopo aver pareggiato la serie in ...