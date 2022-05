Innovazione | arriva il nuovo chef-robot che migliora assaggiando i cibi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 maggio 2022) Uno “è stato addestrato ad assaggiare il cibo e a valutare se è sufficientemente condito. In collaborazione con il produttore di elettrodomestici Beko, i ricercatori dell’Università di Cambridge hanno addestrato il loroa valutare la salinità di un piatto, imitando la competenza di analisi culinaria negli esseri umani. I loro risultati potrebbero essere utili per una futura preparazione di cibo automatizzata o semiautomatica, aiutando ia imparare cosa ha un buon sapore e cosa no, rendendoli cuochi migliori. I ricercatori per i loro scopi hanno utilizzato cibo che e’ stato trattato in modo da sembrare passato per diverse fasi della masticazione umana. Quando mastichiamo il nostro cibo, notiamo un cambiamento nella consistenza e nel gusto. Ad esempio, mordere un pomodoro ...