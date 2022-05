Guerra in Ucraina, la diretta. Zelensky teme il 9 maggio: state al riparo. Nato: guerra nella fase decisiva. Controffensiva a Kharkiv, truppe ucraine avanzano (Di sabato 7 maggio 2022) guerra in Ucraina, giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 maggio 2022)in, giorno numero 73: non si ferma l'offensiva della Russia come il supporto degli Usa: ammonta infatti a 150 milioni di dollari l'ulteriore pacchetto di aiuti militari a Kiev...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - Alexme22Alex : #Ucraina La #Nato, 'prevede' un accentuarsi del conflitto nei prossimi giorni. Uno scenario più aspro della guerra… - Spooky_The_Tuff : RT @drewviola: La Russia perderà la sua guerra criminale contro l'Ucraina. Solo in Italia il criminale Putin ha trovato burattini a suo sos… -