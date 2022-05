Governo | Letta | ' crisi? sarebbe assurdo | mi sembra che nessuno la voglia'

(Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Unadiè fuori dai radar,e l'Italia non ha bisogno. Michela. C'è la volontà di discutere in Parlamento come è giusto che sia ma vedo che c'è una forza e un'unità di intenti nel sostenere ilsu cui non vedo dubbi". Così Enricoa margine di un'iniziativa a Siena.

...premier Draghi che nelle scorse settimane ha già illustrato in Parlamento la posizione del. ...cerca di non alimentare tensioni: "è naturale che ci siano discussioni", osserva il ...... "c'è chi vuole il Movimento 5S fuori dal" Per fortuna che sul Ddl fisco è stata trovata l'intesa. "Grazie a noi niente tasse" dichiara il Centro Destra.replica "non c'erano neanche ...Roma, 7 mag. "Una crisi di governo è fuori dai radar, sarebbe assurdo e l'Italia non ha bisogno. Mi sembra che nessuno la voglia. C'è la volontà di discutere in ...(Adnkronos) - "Il governo ha il polso della situazione ... Nelle decisioni che il Parlamento ha preso ci sono decisioni che valgono anche per l'oggi". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa a ...