Giro d’Italia 2022, Matteo Sobrero: “Volevo onorare la maglia di campione italiano a crono. Maglia bianca? Provarci non costa nulla” (Di sabato 7 maggio 2022) La cronometro di Budapest ha confermato Mathieu van der Poel come leader della classifica generale del Giro d’Italia 2022. L’olandese della Alpecin-Fenix si è difeso perfettamente in questa prova contro il tempo con il secondo posto, mantenendo tutte le maglie che vestiva; l’unico simbolo che ha cambiato padrone è quello relativo alla classifica dei giovani, con Matteo Sobrero nuovo leader. Il campione nazionale a cronometro si è difeso meravigliosamente in questa giornata, facendo segnare anche il miglior tempo di giornata per poi essere superato da Simon Yates, Mathieu van der Poel e Tom Dumoulin: il suo tempo di 12’03” è però valido per un ottimo quarto posto che gli farà vestire la Maglia bianca ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Lametro di Budapest ha confermato Mathieu van der Poel come leader della classifica generale del. L’olandese della Alpecin-Fenix si è difeso perfettamente in questa prova contro il tempo con il secondo posto, mantenendo tutte le maglie che vestiva; l’unico simbolo che ha cambiato padrone è quello relativo alla classifica dei giovani, connuovo leader. Ilnazionale ametro si è difeso meravigliosamente in questa giornata, facendo segnare anche il miglior tempo di giornata per poi essere superato da Simon Yates, Mathieu van der Poel e Tom Dumoulin: il suo tempo di 12’03” è però valido per un ottimo quarto posto che gli farà vestire la...

