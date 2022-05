Fuori casa il Napoli vince anche le partite inutili (Di sabato 7 maggio 2022) In Coppa Davis, questo Torino-Napoli (finito 0-1 con gol di Fabian) non si sarebbe giocato. O si sarebbe trasformato in un match amichevole al meglio dei tre set. Un’esibizione. Così si faceva a risultato acquisito. Nel campionato di calcio non si può fare. Ma di fatto è stata una partita inutile. Il Napoli è già in Champions, i granata sono nella terra di mezzo. È stato un incontro utile solo per le statistiche. Per il Calcio Napoli che vuole arrivare terzo e per quei tifosi che si divertono a fare paragoni con i punti, i giochini di chi non ha mai praticato uno sport, pur di provare a riabilitare un ex allenatore. Una partita non giudicabile, priva di quella tensione agonistica che è alla base dello sport, che fa la differenza. Sono tutti bravi a giocare quando non c’è la pressione. In questo caso nemmeno così bravi. Ha vinto il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) In Coppa Davis, questo Torino-(finito 0-1 con gol di Fabian) non si sarebbe giocato. O si sarebbe trasformato in un match amichevole al meglio dei tre set. Un’esibizione. Così si faceva a risultato acquisito. Nel campionato di calcio non si può fare. Ma di fatto è stata una partita inutile. Ilè già in Champions, i granata sono nella terra di mezzo. È stato un incontro utile solo per le statistiche. Per il Calcioche vuole arrivare terzo e per quei tifosi che si divertono a fare paragoni con i punti, i giochini di chi non ha mai praticato uno sport, pur di provare a riabilitare un ex allenatore. Una partita non giudicabile, priva di quella tensione agonistica che è alla base dello sport, che fa la differenza. Sono tutti bravi a giocare quando non c’è la pressione. In questo caso nemmeno così bravi. Ha vinto il ...

