Fiumicino | cade un grosso ramo nel giardino dell’asilo “Isola dei Tesori” |  scuola chiusa lunedì 9 maggio 

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 7 maggio 2022)– Il forte vento fare unneldi un asilo: Il forte vento fare unneldi un asilo: è accaduto ieri, 06 maggio 2022, e lo rende noto il Comune di: “A seguito della caduta di undi un albero neldella scuola dell’infanzia statale “dei” a via Coni Zugna a causa del forte vento di ieri, per consentire il completamento delle opere di ripristino e potatura indispensabili in piena sicurezza la scuola rimarrànella giornata di9 maggio 2022“. Foto: (Facebook @Comune di) Il Faro online – Clicca qui per ...