Fiorentina-Roma, Italiano: "Mourinho è un grande e un vincente. Vlahovic? Sarà dispiaciuto di non essere più il capocannoniere" (Di sabato 7 maggio 2022) Reduce da quattro sconfitte consecutive con Juventus in Coppa Italia e con Salernitana, Udinese e Milan in campionato, la Fiorentina ospita la Roma nel Monday Night della 36a giornata di Serie A. Di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 7 maggio 2022) Reduce da quattro sconfitte consecutive con Juventus in Coppa Italia e con Salernitana, Udinese e Milan in campionato, laospita lanel Monday Night della 36a giornata di Serie A. Di...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso la Fiorentina Daje Roma ???? - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - Pall_Gonfiato : #Fiorentina-#Roma, #Italiano: '#Mourinho è un grande e un vincente. #Vlahovic? Sarà dispiaciuto di non essere più i… - teladoiotokyo : AS Roma ? Allenamento a Trigoria in vista della Fiorentina (Video): Nuovo allenamento a Trigoria per l?AS Roma...… - TuttoASRoma24 : Fiorentina, Italiano ritrova pezzi in vista della Roma ???? #RomaLeicester #Roma #Mourinho #DajeRoma #SerieA… -