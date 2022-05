Fa un buco nel preservativo del compagno per restare incinta: condannata a 6 mesi di carcere (Di sabato 7 maggio 2022) La 39enne tedesca era accusata di Stealthing, nuova pratica sessuale illegale. È stata condannata per violenza sessuale nei confronti di un 42enne con il quale aveva rapporti occasionali. Una donna che ha fatto dei buchi nel preservativo del suo partner 42enne per poter rimanere incinta è stata condannata a 6 mesi di carcere per violenza sessuale in Germania. La 39enne deve rispondere di ‘Stealthing‘, cioè quando un preservativo viene rimosso senza consenso durante il rapporto sessuale. Stando a quanto ricostruito la coppia aveva avuto una relazione occasionale e si incontrava regolarmente dall'inizio del 2021, riferiscono i media tedeschi. Ma il tribunale regionale di Bielefeld ha affermato che l'imputata ha sviluppato sentimenti più profondi per il suo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 maggio 2022) La 39enne tedesca era accusata di Stealthing, nuova pratica sessuale illegale. È stataper violenza sessuale nei confronti di un 42enne con il quale aveva rapporti occasionali. Una donna che ha fatto dei buchi neldel suo partner 42enne per poter rimanereè stataa 6diper violenza sessuale in Germania. La 39enne deve rispondere di ‘Stealthing‘, cioè quando unviene rimosso senza consenso durante il rapporto sessuale. Stando a quanto ricostruito la coppia aveva avuto una relazione occasionale e si incontrava regolarmente dall'inizio del 2021, riferiscono i media tedeschi. Ma il tribunale regionale di Bielefeld ha affermato che l'imputata ha sviluppato sentimenti più profondi per il suo ...

