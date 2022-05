Disastro Ronaldo, niente Champions per la prima volta dal 2003 (Di sabato 7 maggio 2022) . Manchester United travolto Altro fragoroso tonfo del Manchester United di Cristiano Ronaldo. I Red Devils infatti sono caduti in casa del Brighton con il sonoro punteggio di 4-0. Per l’ex numero 7 della Juventus 90 minuti sul terreno di gioco, un cartellino giallo e pochissime occasioni per rendersi davvero pericoloso. Per i Red Devils è sfumata in maniera aritmetica la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions, un torneo da cui CR7 non manca dal 2003. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) . Manchester United travolto Altro fragoroso tonfo del Manchester United di Cristiano. I Red Devils infatti sono caduti in casa del Brighton con il sonoro punteggio di 4-0. Per l’ex numero 7 della Juventus 90 minuti sul terreno di gioco, un cartellino giallo e pochissime occasioni per rendersi davvero pericoloso. Per i Red Devils è sfumata in maniera aritmetica la possibilità di qualificarsi alla prossima, un torneo da cui CR7 non manca dal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

