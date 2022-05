Di Maio | da Zelensky apertura importantissima | tocca a Putin

(Di sabato 7 maggio 2022) "Non dobbiamo abituarci all'idea che questa guerra debba andare avanti all'infinito, non dobbiamo dimenticare l'obiettivo della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Da Zelensky apertura importantissima, ora tocca a Putin' Il ministro degli Esteri: 'Non dobbiamo abituarc… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio: 'Da Zelensky apertura importantissima, ora tocca a Putin' #ucraina #russiaukrainewar #9maggio… - giap87625642 : RT @fabcet: Qualcosa sta cambiando. Sul Corriere in fila articolo dove Di Maio esorta Putin alla pace dopo le chiare aperture di Zelensky i… - Affaritaliani : Di Maio: 'Da Zelensky apertura importante su Crimea, Putin dimostri di volere la pace' - blogcupoftea : Di Maio: «Non dobbiamo abituarci all'idea che questa guerra sia infinita» -

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul welfare che si è svolto a Portici, nel Napoletano. "ha fatto un'apertura ......giorno di guerra in Ucraina e secondo gli analisti di Washington le forze di Volodymyr... come più volte evidenziato dal ministro Di. Lo dice l'ambasciatore a Kiev, Pier Francesco Zazo, ..."Non dobbiamo abituarci all'idea che questa guerra debba andare avanti all'infinito, non dobbiamo dimenticare l'obiettivo della pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , parlando co ...“L’approccio del governo italiano è quello di costruire un’escalation diplomatica, non militare. Anche con la visita del presidente del Consiglio negli Usa, si continuerà a lavorare nell’ottica della ...