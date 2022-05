De Laurentiis agli studenti di Caserta conferma e puntualizza cose ripetute da sempre

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 7 maggio 2022) Le parole di Dedi, hannoto alcuni aspetti programmatici riguardanti il Napoli Se una parte della tifoseria napoletana aveva qualche dubbio circa gli obiettivi e le programazioni societarie, dopo l'incontro di Aurelio De, presidente del Napoli, con glidi, ora non vi più nemmeno il più piccolo dubbio. Il Patron del club azzurro va avantiper la sua strada che prevede -giustamente- come priorità i conti gestionali in attivo e poi tutto ciò che abbiamo appreso in questi anni della sua amministrazione della S.S.C. Napoli. Si è anche appreso -ora- che non rientra nei diritti del popolo napoletano ''lasciarsi ingolosire' dalla conquista di un trofeo tanto ...