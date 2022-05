Coronavirus in calo in Italia: 40 mila contagi e 113 vittime. Terapie intensive: -8 (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40.522 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: ieri erano stati 43.947. Le vittime sono 113, rispetto a ieri 12 in meno. I tamponi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40.522 i nuovida Covid registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: ieri erano stati 43.947. Lesono 113, rispetto a ieri 12 in meno. I tamponi...

