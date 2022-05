Chi sono i fratelli Benetton e la storia di Alessandro (Di sabato 7 maggio 2022) Nel panorama imprenditoriale italiano, la storia della Benetton è il classico esempio di quelle attività di famiglia che negli anni del boom economico sono nate grazie allo spirito innovativo e coraggioso dell’epoca. La storia dei fratelli Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo, questi ultimi due recentemente scomparsi, parte da Ponzano Veneto un piccolo paese in provincia di Treviso che conta poco più di 10.000 anime. La Benetton è stata fondata nel 1964 riuscendo subito a uscire dalla realtà di provincia imponendosi nel mercato italiano, grande fu subito il successo in una località alla moda come Cortina, grazie ai suoi maglioni dai colori accesi e inusuali per l’epoca. L’espansione negli anni è stata molto rapida, imponendosi in breve tempo anche all’estero con il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Nel panorama imprenditoriale italiano, ladellaè il classico esempio di quelle attività di famiglia che negli anni del boom economiconate grazie allo spirito innovativo e coraggioso dell’epoca. LadeiLuciano, Giuliana, Gilberto e Carlo, questi ultimi due recentemente scomparsi, parte da Ponzano Veneto un piccolo paese in provincia di Treviso che conta poco più di 10.000 anime. Laè stata fondata nel 1964 riuscendo subito a uscire dalla realtà di provincia imponendosi nel mercato italiano, grande fu subito il successo in una località alla moda come Cortina, grazie ai suoi maglioni dai colori accesi e inusuali per l’epoca. L’espansione negli anni è stata molto rapida, imponendosi in breve tempo anche all’estero con il primo ...

Advertising

AnnalisaChirico : Le parole di Boldrini verso Meloni sono di una gravità assoluta. All’ex presidente della Camera manca l’abc della d… - enpaonlus : I nostri aiuti per gli animali colpiti dalla guerra in #Ucraina ???? sono arrivati nelle città e nelle campagne, nei… - GiovaQuez : Cappellini: 'Nella serata Pace proibita non è mai stato nominato Putin. Eppure chi ha innescato la guerra si chiama… - Vincentand2 : @FBiasin Due società corrotte è il top come partita! Sono curioso di capire chi la spunta. Come si dice? Fra cani n… - normalerheld : RT @vianneoo: una volta mi sono fidata di chi amavo e sono morta, adesso per uccidermi, l'amore devi farmelo credere almeno mille volte. -