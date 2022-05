Brozovic e Perisic non perdono mai la bussola (Di sabato 7 maggio 2022) Alexis Sanchez a segno nel recupero HANDANOVIC 6. Nulla può sui gol subiti. Sicuro nelle uscite alte, che talvolta lo hanno punito in passato. SKRINIAR 6. Alti e bassi. Troppo staccato da Pinamonti ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Alexis Sanchez a segno nel recupero HANDANOVIC 6. Nulla può sui gol subiti. Sicuro nelle uscite alte, che talvolta lo hanno punito in passato. SKRINIAR 6. Alti e bassi. Troppo staccato da Pinamonti ...

Advertising

Fabrizi89066475 : I capiscers interisti che oggi vogliono mandare via #DeVrij per alcuni evidenti errori nel girone di ritorno sono g… - papastrati : #Brozovic cruciale, #Perisic dominante e spesso decisivo, #Skriniar pilastro. Ma il giocatore che determina di più… - Queen_Mary_Na : Mie pagelle NON richieste di #InterEmpoli Handanovic 5.5 Skriniar 5.5 De Vrj 4 Dimarco 5.5 Dumfries 6- Barella 7… - pietrosoddu : @buccinoalex Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6(di stima per l'ottimo secondo tempo), Di Marco 6.5; Dumfries 7… - JTriplete : #InterEmpoli Voti ?? #Lautaro 7 #Perisic 6,5 #Barella 6,5 Voti ?? #Brozovic 4,5 #Dzeko 4 #DeVrij 3 -