Ascolti tv, è ancora l'Isola a vincere: The Band non piace al pubblico (Di sabato 7 maggio 2022) Niente da fare per The Band il nuovo programma di Rai 1. I numeri portati a casa anche il 6 maggio 2022 etichettano il programma della rete ammiraglia Rai come un vero e proprio flop. Il primo ad ammetterlo, anche settimana scorsa, era stato Carlo Conti, che via social, aveva ironizzato postando una storia con la musica "bisogna saper perdere". Ed è successo anche nella serata del 6 maggio 2022 : anche ieri infatti l'Isola dei famosi 2022 ha avuto la meglio e Ilary Blasi con tutta la squadra del reality di Canale 5 ha vinto la serata. Va detto: Ascolti non troppo esaltanti neppure per l'Isola dei famosi 2022, nonostante questa edizione sia parecchio piacevole e divertente; purtroppo non decolla . Dalla prossima settimana l'Isola andrà in onda solo al lunedì sera, lasciando quindi ...

nicolasavoia : Stabile L'#IsoladeiFamosi con 2.483.000 18,30% Scende ancora #TheBand con ascolti sul filo del disastro, con 2.126.… - paranoiairlines : Gli ascolti dell’#Isola che salgono ancora di più finalmente questo programma ha ciò che si merita - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 6 maggio 2022· The Band cala ancora (2,1 mln – 12.2%), vince L’Isola (2,5 mln – 18.3%), Crozza al… - davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 6 maggio 2022· The Band cala ancora (2,1 mln – 12.2%), vince L’Isola (2,5 mln – 18.3%), Croz… - 95_addicted : RT @MasterAb88: ASCOLTI CHOC Nuovo record per #Isola che cresce ancora e stravince la serata con il 18,5% Flop micidiale per #Theband che… -