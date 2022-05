Armi e controffensiva. La fase due di Biden a Kiev (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo la circolazione di informazioni più o meno ufficiali messa in moto dall’intelligence in una nuova ondata iper-comunicativa, il presidente statunitense Joe Biden ha firmato un nuovo pacchetto di Armi da 150 milioni di dollari per l’Ucraina. Gli Stati Uniti forniranno munizioni di artiglieria aggiuntive, radar e altre attrezzature nell’ultimo di una serie di trasferimenti per aiutare Kiev a respingere l’invasione della Russia. “Oggi, gli Stati Uniti continuano il forte sostegno al coraggioso popolo ucraino mentre difende il proprio paese dall’aggressione in corso della Russia”, ha detto Biden in una dichiarazione. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, gli Stati Uniti hanno inviato armamenti per un valore di 3,4 miliardi di dollari: tra questi obici, sistemi antiaerei Stinger, missili anticarro ... Leggi su formiche (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo la circolazione di informazioni più o meno ufficiali messa in moto dall’intelligence in una nuova ondata iper-comunicativa, il presidente statunitense Joeha firmato un nuovo pacchetto dida 150 milioni di dollari per l’Ucraina. Gli Stati Uniti forniranno munizioni di artiglieria aggiuntive, radar e altre attrezzature nell’ultimo di una serie di trasferimenti per aiutarea respingere l’invasione della Russia. “Oggi, gli Stati Uniti continuano il forte sostegno al coraggioso popolo ucraino mentre difende il proprio paese dall’aggressione in corso della Russia”, ha dettoin una dichiarazione. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, gli Stati Uniti hanno inviato armamenti per un valore di 3,4 miliardi di dollari: tra questi obici, sistemi antiaerei Stinger, missili anticarro ...

Advertising

Lux_Aurea : RT @Gianpa89267191: A Kharkiv è in corso una controffensiva. Grazie alle nuove armi arrivate, i russi sono stati ricacciati indietro. Ciò h… - ClaudioNonna : RT @Gianpa89267191: A Kharkiv è in corso una controffensiva. Grazie alle nuove armi arrivate, i russi sono stati ricacciati indietro. Ciò h… - robreg1 : RT @kavurzio: Le armi servono. Proteggono vite civili. La controffensiva ucraina fuori Kharkiv sta allontanando l'artiglieria russa. In u… - Nonnadinano : RT @kavurzio: Le armi servono. Proteggono vite civili. La controffensiva ucraina fuori Kharkiv sta allontanando l'artiglieria russa. In u… - susanna769 : RT @kavurzio: Le armi servono. Proteggono vite civili. La controffensiva ucraina fuori Kharkiv sta allontanando l'artiglieria russa. In u… -