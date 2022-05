Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 11:30 (Di venerdì 6 maggio 2022) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2022 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA, AUTO IN FILA TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCIIN ENTRAMBI I SENSI; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE ANCORA RALLENATTA SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZE-Roma PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ROVEZZANO E PONTASSIEVE, RITARDI DI 40 MINUTI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SREVIZIO RALLENTATO SULLE LINEE C E B/B1 DELLA METROPOLITANA. INFINE TRASPORTO MARITTIMO, PER CONDIZIONI METEO AVVERSE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)DEL 6 MAGGIO11:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI SULLA PONTINA, AUTO IN FILA TRA CASTELNO E TOR DE CENCIIN ENTRAMBI I SENSI; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE ANCORA RALLENATTA SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZE-PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ROVEZZANO E PONTASSIEVE, RITARDI DI 40 MINUTI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SREVIZIO RALLENTATO SULLE LINEE C E B/B1 DELLA METROPOLITANA. INFINE TRASPORTO MARITTIMO, PER CONDIZIONI METEO AVVERSE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE LE ...

