Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 10:30 (Di venerdì 6 maggio 2022) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2022 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCIIN ENTRAMBI I SENSI; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA FLAMINIA, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE RALLENATTA SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZE-Roma PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ROVEZZANO E PONTASSIEVE, RITARDI DI 40 MINUTI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, PER CONDIZIONI METEO AVVERSE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)DEL 6 MAGGIO10:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTELNO E TOR DE CENCIIN ENTRAMBI I SENSI; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 MAGGIO; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA FLAMINIA, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENATTA SULLA LINEA CONVENZIONALE FIRENZE-PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ROVEZZANO E PONTASSIEVE, RITARDI DI 40 MINUTI. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO, PER CONDIZIONI METEO AVVERSE OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE ...

Advertising

ocagiulietta : RT @PatriziaDiCarlo: ??Stasera ore 22 su #RadioLeopolda la mia intervista insieme al consigliere municipale Fabio Vittorini, ospiti di 'Buon… - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca #Informazioniperilcittadino #Viabilità Vico Equense, il 6 maggio temporanea istituzio… - comunescandicci : Vingone, ok dalla Giunta alla nuova viabilità di collegamento via Masaccio – via Roma #Scandicci - simonavitelli60 : RT @PatriziaDiCarlo: ??Stasera ore 22 su #RadioLeopolda la mia intervista insieme al consigliere municipale Fabio Vittorini, ospiti di 'Buon… - RaffaelePizzati : RT @PatriziaDiCarlo: ??Stasera ore 22 su #RadioLeopolda la mia intervista insieme al consigliere municipale Fabio Vittorini, ospiti di 'Buon… -

'Trasformare le nostre città in ecosistemi sostenibili' Cnel ... con esperti di varie discipline a confronto presso la sede del CNEL a Roma e conclusioni affidate ... 'Buona organizzazione dell'assetto urbano, miglioramento della viabilità, creazione di spazi verdi, ... "Gran Fondo Mangia e Bevi" tra ciclismo e promozione del territorio Un'attenzione particolare, infine, per le indicazioni relative alla viabilità. La zona di partenza ed arrivo interesserà le aree di piazza Roma e corso De Gasperi. La partenza avverrà alle ore 9 ... RomaDailyNews ... con esperti di varie discipline a confronto presso la sede del CNEL ae conclusioni affidate ... 'Buona organizzazione dell'assetto urbano, miglioramento della, creazione di spazi verdi, ...Un'attenzione particolare, infine, per le indicazioni relative alla. La zona di partenza ed arrivo interesserà le aree di piazzae corso De Gasperi. La partenza avverrà alle ore 9 ... Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews