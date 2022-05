Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 maggio 2022)DEL 6 MAGGIO9:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMANE INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, PERMANGONO LE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA DEL MARE A PONTINA E DA ARDEATINA A NOMENTANA. RIMANE SOSTENUTA LA CIRCOOAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AUTO IN FILA TRA FIORENTINI LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, E TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO NELLA DIREZIONE OPPOSTA. SEMPRE IN INGRESSO A, SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTELNO E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI; RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO ...