Torna lo spettro spread: le ragioni della fiammata (Di venerdì 6 maggio 2022) Ogni tanto riTorna: stiamo parlando dello spread, termine una volta solo per i più esperti, con il quale da qualche anno abbiamo imparato a familiarizzare. E’ Tornato sotto i riflettori proprio in queste ore dopo la fiammata delle scorse ore a quasi 200 punti base. Per ora, nessuna catastrofe in vista ma va tenuto sotto controllo perchè è evidente che il termometro è Tornato a salire. Tante (alcuni più evidenti di altre) le ragioni alla base dell’aumento, come scrive il Messaggero in una dettagliata analisi. spread sfiora quota 200 In sintesi, “lo spread sale perché il nostro enorme debito è considerato meno sostenibile rispetto a pochi mesi fa e dunque gli investitori chiedono interessi più alti per comprate i nostri Bot e Btp”. Ovviamente, la guerra ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Ogni tanto ri: stiamo parlando dello, termine una volta solo per i più esperti, con il quale da qualche anno abbiamo imparato a familiarizzare. E’to sotto i riflettori proprio in queste ore dopo ladelle scorse ore a quasi 200 punti base. Per ora, nessuna catastrofe in vista ma va tenuto sotto controllo perchè è evidente che il termometro èto a salire. Tante (alcuni più evidenti di altre) lealla base dell’aumento, come scrive il Messaggero in una dettagliata analisi.sfiora quota 200 In sintesi, “losale perché il nostro enorme debito è considerato meno sostenibile rispetto a pochi mesi fa e dunque gli investitori chiedono interessi più alti per comprate i nostri Bot e Btp”. Ovviamente, la guerra ...

Advertising

qui_finanza : Torna lo spettro spread: le ragioni della fiammata - AndreaZeoli : RT @marcomaioli1: torna lo spettro dell'anagrafe colombiana: il Cile sostiene di avere i documenti che proverebbero che Castillo è in realt… - marcomaioli1 : torna lo spettro dell'anagrafe colombiana: il Cile sostiene di avere i documenti che proverebbero che Castillo è in… - aloisio20437414 : RT @ilgiornale: Notizie inquietanti dall'#Ucraina: un milione di persone è stato trasferito in #Russia. E ben 11 bus sono scomparsi da Mari… - robreg1 : RT @ilgiornale: Notizie inquietanti dall'#Ucraina: un milione di persone è stato trasferito in #Russia. E ben 11 bus sono scomparsi da Mari… -