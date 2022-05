Sarà Leonardo a gestire la cybersicurezza dell’agenzia europea EU-Lisa (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra i compiti dell’agenzia europea EU-Lisa c’è quello di garantire la sicurezza d’accesso all’area Schengen. Un elemento fondamentale, sia nel periodo dei due anni appena trascorsi – in piena pandemia – sia, in generale, per monitorare i flussi di persone verso i Paesi dell’Unione europea. Si tratta, dunque, di un sistema istituzionale che necessita di una protezione molto capillare a livello informatico. Da oggi, a gestire i sistemi di cybersicurezza dell’agenzia EU-Lisa, Sarà l’azienda italiana Leonardo. LEGGI ANCHE > cybersicurezza, si aggiunge in Italia un altro polo per prevenire i pericoli informatici EU-Lisa Sarà gestita, per quanto riguarda la cybersecurity, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra i compitiEU-c’è quello di garantire la sicurezza d’accesso all’area Schengen. Un elemento fondamentale, sia nel periodo dei due anni appena trascorsi – in piena pandemia – sia, in generale, per monitorare i flussi di persone verso i Paesi dell’Unione. Si tratta, dunque, di un sistema istituzionale che necessita di una protezione molto capillare a livello informatico. Da oggi, ai sistemi diEU-l’azienda italiana. LEGGI ANCHE >, si aggiunge in Italia un altro polo per prevenire i pericoli informatici EU-gestita, per quanto riguarda la cybersecurity, ...

Advertising

giornalettismo : Sarà #Leonardo a occuparsi della #cybersecurity di @EULISA_agency - InvestoPro_ita : In poche ore, #WallStreet ha cambiato idea sugli effetti della stretta #monetaria in arrivo: non sarà indolore per… - DFormazione : RT @EPALE_IT: ?? Sarà trasmesso anche in #streaming il convegno 'Leonardo visionario', Firenze 6 maggio. ??Scopri di più: - SaraCop19473575 : @liliamonettii Io non sono proprio parte dei fandom..io tifo per Alex,Luigi,Sissi e Michele (anche se Carola sarà s… - EPALE_IT : ?? Sarà trasmesso anche in #streaming il convegno 'Leonardo visionario', Firenze 6 maggio. ??Scopri di più:… -