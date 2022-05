Meteo, sarà un weekend di pioggia e temporali (Di venerdì 6 maggio 2022) Altro che primavera, il fine settimana che sta per iniziare sarà all'insegna del maltempo: il vortice mediterraneo sta per arrivare sulla penisola, con i primi effetti che vedranno già nella giornata di oggi, venerdì 6... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) Altro che primavera, il fine settimana che sta per iniziareall'insegna del maltempo: il vortice mediterraneo sta per arrivare sulla penisola, con i primi effetti che vedranno già nella giornata di oggi, venerdì 6...

Advertising

infoitinterno : Meteo di maggio: non sarà un mese tranquillo - TViweb : Post Edited: VENETO – ECCO COME SARÀ IL METEO NEL WEEKEND - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – ECCO COME SARÀ IL METEO NEL WEEKEND - StaserasolounTG : RT @meteoredit: #6maggio Oggi sarà una giornata di #temporali sull'Italia ?? Segui le previsioni #meteo per oggi, venerdì 6 maggio 2022, su… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #6maggio Oggi sarà una giornata di #temporali sull'Italia ?? Segui le previsioni #meteo per oggi, venerdì 6 maggio 2022, su… -