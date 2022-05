(Di venerdì 6 maggio 2022) Racconta al pubblico americano com'è ritornare a essere competitivi, dopo due anni tra purgatorio e inferno prestazionale, dopo un esordio ferrarista con il materiale buono per vincere. Charles ...

Advertising

Autosprint.it

Guarda anche Formula 1 GP Miami, la pista e la finta baia tipo Monaco Oltre il- Verstappen, lotta mondiale a quattro Guarda al mondiale e una lotta che allarga oltre il confronto- ...Il 27% pensa che il match termini in parità, mentre il 16%una vittoria della compagine ... i pronostici vedono favorito Charles: il ferrarista raccoglie infatti il 52% delle ... Leclerc pronostica una lotta a quattro per il titolo Più per forma che nella sostanza, destinata a essere il confronto Leclerc-Verstappen, Charles apre ad altri due piloti le chance iridate ...