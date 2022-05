Lecce e Cremonese in Serie A. Per il Monza resta il tabù (Di venerdì 6 maggio 2022) Lecce e Cremonese vanno in Serie A direttamente, ottavo posto utile per i playoff al Perugia, playout Cosenza e L.R.Vicenza, in Serie C, insieme a Pordenone e Crotone, va l’Alessandria. La 10° promozione in Serie A della storia del club salentino porta la firma di Majer (49’) che fa scattare la festa al Via del Mare contro il Pordenone. Stesso copione al Sinigaglia dove la Cremonese vince 2-1 col Como con la doppietta di Di Carmine (28’, rig. 47’) e sorpassa un Monza che si fa male da sola al Curi. Chichizola è insuperabile e nega il gol a Mancuso e Ciurria nel secondo tempo. Gol sbagliato, gol subito e il Perugia ne approfitta con il neo entrato Ferrarini che all’85’ gela il pubblico ospite e rimanda il Monza al playoff da quarta classificata: la ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022)vanno inA direttamente, ottavo posto utile per i playoff al Perugia, playout Cosenza e L.R.Vicenza, inC, insieme a Pordenone e Crotone, va l’Alessandria. La 10° promozione inA della storia del club salentino porta la firma di Majer (49’) che fa scattare la festa al Via del Mare contro il Pordenone. Stesso copione al Sinigaglia dove lavince 2-1 col Como con la doppietta di Di Carmine (28’, rig. 47’) e sorpassa unche si fa male da sola al Curi. Chichizola è insuperabile e nega il gol a Mancuso e Ciurria nel secondo tempo. Gol sbagliato, gol subito e il Perugia ne approfitta con il neo entrato Ferrarini che all’85’ gela il pubblico ospite e rimanda ilal playoff da quarta classificata: la ...

Advertising

sportface2016 : +++INCREDIBILE FINALE DI CAMPIONATO: IL #LECCE E LA #CREMONESE VOLANO IN #SERIEA. BEFFA #MONZA, BATTUTO DAL… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LECCE E CREMONESE IN SERIE A #SkySport #SkySerieA #SkySerieB #SerieA #SerieB #Lecce #Cremonese - ilpost : Lecce e Cremonese giocheranno in Serie A, Pisa e Monza dovranno passare per i playoff - larattaenzo79 : RT @matteosalvinimi: Complimenti e bentornate in Serie A a #Lecce e #Cremonese e ai loro tifosi. - tuttofrosinone : Serie B - Al fotofinish volano in A Lecce e Cremonese -