La standing ovation bipartisan dell'Olimpico per Claudio Ranieri | VIDEO

Serata di grandi emozioni allo stadio Olimpico di Roma. Mentre in campo i giocatori giallorossi hanno conquistato la finale di Conference League battendo (dopo l'1-1 dell'andata in Inghilterra) il Leicester – provocando il pianto liberatorio di gioia di José Mourinho – sugli spalti è andato in scena un omaggio a un personaggio che ha fatto la storia (in modo diverso) di entrambi i club: quel Claudio Ranieri che ha guidato per due volte i capitolini e che nel 2016 conquistò la prima storica Premier League alla guida del club inglese.

pic.twitter.com/019kX2HHBp — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) May 5, 2022

Claudio Ranieri, la commozione per la standing ovation

La standing ovation è arrivata da entrambe le tifoserie. L'Olimpico gremito, allo ...

