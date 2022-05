Inzaghi dopo la vittoria | “Bravi a reagire | abbiamo sbagliato una cosa all’inizio”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 maggio 2022) Rimonta clamorosa quella dell’Inter per rimanere aggrappato alla corsa Scudetto. L’ex Pinamonti aveva enormemente spaventato i tifosi nerazzurri, accorsi in massa a San Siro per sostenere la squadra. La qualità dei nerazzurri alla fine ha avuto la meglio con Lautaro mattatore indiscusso che sigilla il match con una doppietta. Ora tutti sul divano a guardarefa il Milan nella trasferta insidiosissima di Verona. Dalle parti di Appiano si spera in una Fatal Verona bis. Inter SimoneQueste le parole di mistera Dazn al termine del match: “ Complimenti alla squadra. Grandissima partita tranne che per i primi 25 minuti. Troppa foga di voler segnare subito e il gioco organizzato dell’Empoli ci ha punito. La squadra ha fatto comunque molto bene con 26 tiri in porta a 4 e rimaniamo aggrappati al treno ...