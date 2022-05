Il dramma di Giuliana De Sio | “Ho perso tre figli”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022)De Sio può vantare una carriera ricca di soddisfazioni al cinema, in teatro e in Tv, coronata da due David di Donatello come Migliore Attrice Protagonista per “Io, Chiara e lo Scuro” (1983) e per “Cattiva” (1992). A questi si è poi aggiunto recentemente il Premio alla Carriera, che le è stato consegnato sul palco di Eliopoli Summer 2021 dall’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesatini. Sin da quando era giovanissima, quando si è trovata ad affrontare il dolore per la scomparsa del suo compagno, Elio Petri. Al momento sarebbe single (tra le storie d’amore più importanti ci sono quelle con Gabriel Garko e l’ex tronista Mario De Felice), ma non nasconde il rimpianto per non essere mai riuscita a diventare mamma.De Sio non riesce a nascondere il dolore per non essere riuscita a coronare il sogno di diventare mamma: “Avrei ...