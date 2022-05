Il Centro di Aggregazione Culturale inaugura il VII anno (Di venerdì 6 maggio 2022) Ragusa – Il Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa, nato da un’idea di Amedeo Fusco, inaugura il settimo anno di attività culturali; in questo periodo si sono tenute le iniziative che spaziano dalla musica alla poesia, alla proiezione di film, corsi di pittura e di fotografia, presentazioni di libri e di artisti, conferenze, dibattiti e incontri, esposizioni di opere realizzate dagli oltre cinquecento artisti che si sono avvicendati nella sede del Centro, realtà ormai riconosciuta a livello internazionale.In questo difficile periodo serve un forte segnale di rinascita e speranza. La mostra è dedicata all’artista Paolo Sanfelice, amico d’infanzia di Amedeo Fusco, recentemente scomparso. Il Centro di Aggregazione Culturale ha ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 6 maggio 2022) Ragusa – Ildidi Ragusa, nato da un’idea di Amedeo Fusco,il settimodi attività culturali; in questo periodo si sono tenute le iniziative che spaziano dalla musica alla poesia, alla proiezione di film, corsi di pittura e di fotografia, presentazioni di libri e di artisti, conferenze, dibattiti e incontri, esposizioni di opere realizzate dagli oltre cinquecento artisti che si sono avvicendati nella sede del, realtà ormai riconosciuta a livello internazionale.In questo difficile periodo serve un forte segnale di rinascita e speranza. La mostra è dedicata all’artista Paolo Sanfelice, amico d’infanzia di Amedeo Fusco, recentemente scomparso. Ildiha ...

