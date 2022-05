Guerra Russia-Ucraina, l’astronauta Samantha Cristoforetti: “Sulla Stazione spaziale non ci sono divisioni” (Di venerdì 6 maggio 2022) A circa 400 chilometri dalla Terra anche una Guerra devastante come quella tra Russia e Ucraina può sembrare lontana. Lassù nella Stazione spaziale internazionale gli astronauti lavorano in armonia. Da qualche giorno con un comandante russo, Oleg Artemyev della Roscosmos, che ha preso il posto dello statunitense Thomas Mashburn. Il cosmonauta russo aveva esposto nello spazio lo stendardo della Vittoria simbolo della vittoria dell’Unione Sovietica Sulla Germania nazista. “Quassù non ci sono divisioni: per tutto l’equipaggio è importante conservare i ponti costruiti finora e le collaborazioni” spiega Samantha Cristoforetti in un collegamento organizzato dalla Nasa per i media americani. l’astronauta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) A circa 400 chilometri dalla Terra anche unadevastante come quella trapuò sembrare lontana. Lassù nellainternazionale gli astronauti lavorano in armonia. Da qualche giorno con un comandante russo, Oleg Artemyev della Roscosmos, che ha preso il posto dello statunitense Thomas Mashburn. Il cosmonauta russo aveva esposto nello spazio lo stendardo della Vittoria simbolo della vittoria dell’Unione SovieticaGermania nazista. “Quassù non ci: per tutto l’equipaggio è importante conservare i ponti costruiti finora e le collaborazioni” spiegain un collegamento organizzato dalla Nasa per i media americani....

