Genoa-Juve LIVE 0-1 | ancora Dybala sfiora il raddoppio colpendo il palo

Dybala come Baggio! Il numero 10 eguaglia l'extra i marcatori dellaed è il terzo tra gli stranieri Paulo Dybala ha sbloccatocon un gran destro da fuori ad inizio ripresa. Gol speciale per il numero 10 bianconero, a quattro partite dall'addio alla Juventus. L'attaccante argentino ha infatti raggiunto quota 115 ...Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul mercato prima della gara contro il GenoaLa Juventus insegue il terzo posto. Stasera contro il, a Marassi, i bianconeri vogliono conquistare di nuovo i tre punti per sorpassare momentaneamente il Napoli, che affronterà domani l'ostico Torino targato Juric. Nedved © LaPressePoco prima del ... LIVE Genoa-Juve 0-1: gol di Dybala | La Diretta 5' - Il Genoa non ci sta e guadagna subito un buon corner. 3' - Check al Var che convalida il gol, è vantaggio Juve a Genova. 2' GOOOOOOOOOOOL DI DYBALA - Gran destro (no, non avete letto male) di ...Allegri 5.5. Arbitro: Sozza 6. TABELLINO. Genoa-Juventus 0-0: –. Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. Un primo tempo senza ...