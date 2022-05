Genitore perde la testa con l'arbitro. La punizione colpisce 400 ragazzi (Di venerdì 6 maggio 2022) Zenith Prato, maxi squalifica per uno dei dirigenti dei Giovanissimi Elite: aveva tirato una bandierina verso il direttore di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Zenith Prato, maxi squalifica per uno dei dirigenti dei Giovanissimi Elite: aveva tirato una bandierina verso il direttore di ...

Advertising

EmanueLazio : @flamanc24 A me vedere un mio genitore così darebbe molto fastidio. Giovani o anziani per me è la stessa cosa. Gent… - carllustri : @nonsonomaky ti capisco tanto tanto, si ha proprio un vuoto quando si perde un genitore. ricorda che loro sono tant… -