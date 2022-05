Formazioni ufficiali Genoa-Juventus | Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ledi, match valido per la trentaseiesima giornata di. Tutto pronto al Ferraris per l’ultima spiaggia che i rossoblu hanno per evitare la retrocessione, mentre i bianconeri fanno le prove generali in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 di venerdì 6 maggio, di seguito ecco le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.