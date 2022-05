Decreto aiuti: ritocchi significativi approvati dal Cdm (Di venerdì 6 maggio 2022) Il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati, anche ai percettori del Rdc, ai lavoratori stagionali e agli autonomi Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati, anche ai percettori del Rdc, ai lavoratori stagionali e agli autonomi

Advertising

Mov5Stelle : Qual è la logica di un premier che sottoscrive una norma che allunga il superbonus per le villette unifamiliari nel… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - infoitinterno : Dal bonus di 200 euro alla cessione crediti: come cambia il decreto Aiuti - PMI_it : Quarta cessione del credito: nuova opzione nel decreto Aiuti: Quarta cessione del credito flessibile, modifica nel… -