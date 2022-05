Cybertech Europe | il mondo della cyberdifesa raccoglie le idee

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il 10 e 11 maggio a Roma tornano in presenza politici, imprenditori e poliziotti per capire cosa hanno sbagliato finora e come possono migliorare la postura cibernetica dell'Italia in unche non ha più confini

Ne è convinto il Country Manager di Mandiant Italia, Giancarlo Marengo , che, in vista della V edizione di, il 10 e 11 maggio prossimo a Roma, conversando con l'Adnkronos sottolinea ...Roma, 6 mag. " E' iniziato il conto alla rovescia per2022, il più grande evento europeo dedicato alla cyber security. Organizzata in collaborazione con Leonardo, la conferenza torna in modalità fisica per riunire le più autorevoli voci ...Roma, 6 mag. (askanews) - Netgroup, multinazionale italiana specializzata in soluzioni IT e Cybersecurity, sarà presente al Cybertech Europe, uno dei più importanti appuntamenti mondiali sulla Cybersi ...Roma, 6 mag. (askanews) - Si terrà a Roma, dal 10 all'11 maggio 2022, Cybertech Europe 2022, il più grande evento europeo dedicato alla cyber security. Organizzata in collaborazione con Leonardo, la c ...