(Di venerdì 6 maggio 2022) Un'attesa di due anni, ventisettemila tifosi per celebrare il trionfo. Iltargato Corvino - Sticchi Damiani vince contro il Pordenone e torna in Serie A. Lo fa in grande stile, chiudendo il ...

Baroni da record e poi Coda, Lucioni e Strefezza: ecco chi ha portato il Lecce in A: Baroni da record e poi Coda, L… - Lecce, De Canio esalta Baroni 'Mi ruberà il record di unica promozione da prima classificata'

daA guidare l'orchestra giallorossa, nel corso della stagione, ci ha pensato Marco. Per dare sfogo al virtuosismo di Strefezza e compagni, non gli è però servito impugnare una ...Gli uomini disi portano subito in avanti e reclamano un calcio di rigore quando Sabbione, ... La squadra neroverde ha collezionato una serie incredibile dinegativi. Sono infatti appena ... Baroni da record e poi Coda, Lucioni e Strefezza: ecco chi ha portato il Lecce in A Ai microfoni di Sky Sport, Mister Marco Baroni ha commentato così il successo odierno e la promozione nella massima serie:.L'allenatore ha tenuto stamane la sua conferenza stampa di presentazione dell'ultima partita dell'anno che attende i giallorossi contro il Pordenone. Il Via del Mare sarà valido alleato per conquistar ...