Acciaieria Azovstal | Kiev chiede a Msf di aiutare i militari ucraini intrappolati

Agenzia_Ansa : FLASH | A Mariupol pioggia di bombe sull'acciaieria. 'Ad Azovstal è l'inferno', dice un consigliere del sindaco. #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La Russia è pronta a garantire un'uscita sicura dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol ma i mil… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha annunciato di aver simulato gli attacchi con i missili balistici nucleari. Sirene antiaeree in t… - Frankf1842 : RT @fratotolo2: Il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che 500 civili sono stati evacuati dall’acciaieria #Azovstal, da #Mariup… - vitcastagna : RT @anubi_matt: 26 Aprile la #Russia dichiara di non voler più bombardare l'acciaieria #Azovstal 6 maggio ?? -

...continua a bombardare Mariupol ma le evacuazioni proseguiranno' Le operazioni per evacuare i civili da Mariupol continueranno ma le forze russe 'non hanno smesso' di bombardare l'. ...... con particolare attenzione alle questioni umanitarie, come l'evacuazione dei civili dall'a Mariupol. L'esercito russo resta pronto a garantire l'uscita sicura dei civili. Per ...Per Kiev, oggi la priorità va all’evacuazione dei civili nascosti ancora nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal a Mariupol, circa 200. Da Kherson, nel sud dell’Ucraina, arriva la denuncia dal vice ...Nell'acciaieria di Azovstal è un 'inferno', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale al Paese. Zelensky ha spiegato che i bombardamenti russi dell'acciaieria 'non si f ...