A Comiso 8 milioni di euro per edilizia scolastica

(Di venerdì 6 maggio 2022)– Il comune di, terzo in Sicilia e unico in provincia di Ragusa, ha ricevuto il più cospicuo finanziamento del PNRR per l’, ammontante a circa 8di. “ Un progetto importantissimo e cruciale che vedrà il totale rifacimento dalle fondamenta, della scuola Luigi Pirandello”. Dichiarazioni congiunte del sindaco, Maria Rita Schembari, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba.“Sarà demolito e ricostruito ex novo l’immobile scolastico che ad oggi ospita la scuola Pirandello, la cui ultima ristrutturazione importante, risale alla fine degli anni ’70. L’edificio sarà ricostruito “in situ”, cioè a consumo di suolo zero, ma secondo le più moderne norme di sicurezza. Le finalità che si intendono perseguire sono correlate al ...

rosanerofan : @UnitedPlanetFe1 @leonard_berberi @Corriere Ma il co-marketing nei micro aeroporti sono sempre a babbo morto. Vedi… -

Novetv.com

Siamo partiti da Catania e, adesso Trapani, prossimamente Pantelleria e Lampedusa'. 'Siamo ... A Biancavilla, il centro per l'addestramento dei Cani Allerta Diabete 'Sono 463nel mondo i ...Siamo partiti da Catania e, adesso Trapani, prossimamente Pantelleria e Lampedusa". "Siamo ... A Biancavilla, il centro per l'addestramento dei Cani Allerta Diabete "Sono 463nel mondo i ... Comiso - PNRR, un cospicuo finanziamento: 8 milioni di euro Il comune di Comiso, terzo in Sicilia e unico in provincia di Ragusa, ha ricevuto il più cospicuo finanziamento del PNRR per l’edilizia scolastica ...Il comune di Comiso, terzo in Sicilia e unico in provincia di Ragusa, ha ricevuto il più cospicuo finanziamento del PNRR per l’edilizia scolastica, ammontante a circa 8 milioni di euro. “ Un progetto ...