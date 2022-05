Roma-Leicester, che gol di Abraham: stacco di testa vincente, è 1-0 (VIDEO) (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma è in vantaggio. Nel match contro il Leicester, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League 2021//2022, i ragazzi di Josè Mourinho sbloccano il risultato dopo una decina di minuti grazie al colpo di testa vincente di Tammy Abraham che svetta e batte Schmeichel. Calcio d’angolo battuto in maniera perfetta da capitan Pellegrini, è 1-0. Olimpico in delirio, ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Laè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League 2021//2022, i ragazzi di Josè Mourinho sbloccano il risultato dopo una decina di minuti grazie al colpo didi Tammyche svetta e batte Schmeichel. Calcio d’angolo battuto in maniera perfetta da capitan Pellegrini, è 1-0. Olimpico in delirio, ecco ildel gol. SportFace.

