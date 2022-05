Roma-Leicester 1-0, Abraham: “Un sogno che si realizza, sento l’amore” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Non ho parole. È un sogno che si realizza per la squadra e per i tifosi. La Roma meritava di essere in una finale da anni. Dal primo giorno in cui sono arrivato, i tifosi mi hanno subito trasmesso il loro amore. Mi sento a casa, è come se giocassi qui da tanti anni. Il pubblico ha vinto la partita ancora prima che iniziasse. Non so nemmeno dove ho trovato le ultime energie per festeggiare. In panchina non riuscivo nemmeno a sedermi e il fischio finale è stata una liberazione”. Queste le dichiarazione di Tammy Abraham, attaccante della Roma, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 sul Leicester che ha regalato ai giallorossi la finale di Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) “Non ho parole. È unche siper la squadra e per i tifosi. Lameritava di essere in una finale da anni. Dal primo giorno in cui sono arrivato, i tifosi mi hanno subito trasmesso il loro amore. Mia casa, è come se giocassi qui da tanti anni. Il pubblico ha vinto la partita ancora prima che iniziasse. Non so nemmeno dove ho trovato le ultime energie per festeggiare. In panchina non riuscivo nemmeno a sedermi e il fischio finale è stata una liberazione”. Queste le dichiarazione di Tammy, attaccante della, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 sulche ha regalato ai giallorossi la finale di Conference League. SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - CB_Ignoranza : “ll rapporto col Leicester è stato professionale, la Roma è il tifo che mi ricollega al bambino che sono stato. Non… - Mikypintu1 : Tutti in piedi all'Olimpico, tifosi della Roma e tifosi del Leicester, per Sir Claudio Ranieri. Un grande uomo ed u… - sunday_ky : RT @Eurosport_IT: SPECIAL 8? Josè Mourinho raggiunge l'ottava finale europea della sua carriera: il tecnico portoghese è riuscito nell'i… -