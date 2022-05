Report del Viminale sui giornalisti minacciati: nel 2022 un solo aggredito alle manifestazioni No vax (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel primo trimestre del 2022 si sono registrati 14 episodi intimidatori nei confronti di giornalisti impegnati nelle campagne informative relative all’emergenza pandemica. Di questi solo uno è stato commesso nel corso di una manifestazione “No Vax/No Green Pass”, nei confronti di un fotografo di un quotidiano che stava documentando l’iniziativa. Nel 2021 gli episodi intimidatori relativi a tale fattispecie sono stati 53 di cui 19 consumati nel corso di manifestazioni in pubblica via. E’ quanto emerge dal Report sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti del Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, relativo ai primi tre mesi del 2022. LEGGI ANCHE No Green Pass, 20esimo sabato di proteste. A Milano momenti di tensione in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel primo trimestre delsi sono registrati 14 episodi intimidatori nei confronti diimpegnati nelle campagne informative relative all’emergenza pandemica. Di questiuno è stato commesso nel corso di una manifestazione “No Vax/No Green Pass”, nei confronti di un fotografo di un quotidiano che stava documentando l’iniziativa. Nel 2021 gli episodi intimidatori relativi a tale fattispecie sono stati 53 di cui 19 consumati nel corso diin pubblica via. E’ quanto emerge dalsugli atti intimidatori nei confronti deidel Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, relativo ai primi tre mesi del. LEGGI ANCHE No Green Pass, 20esimo sabato di proteste. A Milano momenti di tensione in ...

