“Questione di ore”. Isola dei Famosi, brutta notizia dall’Italia per Clemente Russo (Di giovedì 5 maggio 2022) Sale la tensione all’Isola dei Famosi. Domani, venerdì 6 maggio, nuova resa di conti in Honduras. L’ultima settimana ha registrato nuove liti tra i naufraghi. E, anche da fuori, sono arrivati accuse pesanti. Tra queste quelle di Ilona Staller che, eliminata lunedì, ha accusato i naufraghi di essere poco disposti alla collaborazione. A tenere banco, poi, c’è il rapporto a tre tra Roger Balduino, Estefania e Beatriz. “Sì Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io”. “Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?”. E ancora: “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Sale la tensione all’dei. Domani, venerdì 6 maggio, nuova resa di conti in Honduras. L’ultima settimana ha registrato nuove liti tra i naufraghi. E, anche da fuori, sono arrivati accuse pesanti. Tra queste quelle di Ilona Staller che, eliminata lunedì, ha accusato i naufraghi di essere poco disposti alla collaborazione. A tenere banco, poi, c’è il rapporto a tre tra Roger Balduino, Estefania e Beatriz. “Sì Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io”. “Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?”. E ancora: “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era ...

Advertising

macsismo : @dybalaxj @Tiarossi2 @nclpcn boh forse è anche una questione di orgoglio, ma in ogni caso in 3 ore d'incontro non s… - CharmesBukowski : @segno_vergine @FelipeKarmelo @francobaietti @LengoCotto Comincia a darmene 2000€ per 40 ore. E se devo prendere du… - JoeVasapollo : @AlessioBuzzanca @NobelPrize sarà questione di ore dai - youneedsomerock : no perché c'è un massimo di ore lavorative a settimana che è pari a 40 ore inoltre lo 'stipendio' in questione sare… - staygoldnotcold : RT @AlienPrinceV: Eccomi di ritorno dalla mia pausa di riflessione,mi sono resa conto che sono passate 2 ore dall’annuncio e non mezz’ora c… -