Powell non infierisce sui tassi. E lo spread ringrazia (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla fine il pericolo è stato scampato, per ora. La Federal Reserve, come raccontato ieri da Formiche.net, ha dato una nuova stretta al costo del denaro, innalzando i tassi di 0,50 punti. Il che, ai mercati, è parsa subito una buona notizia, se non altro perché molti analisti si aspettavano un rialzo ben più robusto, dell’ordine di 0,75 punti. Forse, lo stesso governatore della Fed, Jerome Powell, deve aver capito che forzare troppo la mano sarebbe stato controproducente per i titoli di Stato delle principali economie. A buon vedere, visto che ieri il bund tedesco, il titolo di riferimento dell’area euro, ha toccato nuovamente quota 1%, dopo quasi sette anni. E il rendimento del Btp decennale italiano, nel tardo pomeriggio ha raggiunto quota 3%, ai massimi da oltre due anni. Un aumento spropositato del costo del denaro avrebbe certamente impattato in ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla fine il pericolo è stato scampato, per ora. La Federal Reserve, come raccontato ieri da Formiche.net, ha dato una nuova stretta al costo del denaro, innalzando idi 0,50 punti. Il che, ai mercati, è parsa subito una buona notizia, se non altro perché molti analisti si aspettavano un rialzo ben più robusto, dell’ordine di 0,75 punti. Forse, lo stesso governatore della Fed, Jerome, deve aver capito che forzare troppo la mano sarebbe stato controproducente per i titoli di Stato delle principali economie. A buon vedere, visto che ieri il bund tedesco, il titolo di riferimento dell’area euro, ha toccato nuovamente quota 1%, dopo quasi sette anni. E il rendimento del Btp decennale italiano, nel tardo pomeriggio ha raggiunto quota 3%, ai massimi da oltre due anni. Un aumento spropositato del costo del denaro avrebbe certamente impattato in ...

