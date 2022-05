Percy Jackson: scelti gli interpreti di Annabeth e Grover! (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel cast di Percy Jackson, la serie tratta dai romanzi di Rick Riordan, ci saranno Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries, interpreti di Grover Underwood e Annabeth Chase Gli interpreti di Grover e Annabeth nella serie dedicata alle avventure di Percy Jackson sono stati trovati: Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries hanno ottenuto i due ruoli. I due giovani attori affiancheranno Walker Scobell, interprete del protagonista, nelle avventure prodotte per Disney+ tratte dai romanzi di Rick Riordan. Nella storia di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo Grover è un satiro, metà ragazzino e metà capra, che si finge un bambino di 12 anni. Il personaggio tiene molto agli altri e sceglierà sempre ciò che è meglio per loro, a volte ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel cast di, la serie tratta dai romanzi di Rick Riordan, ci saranno Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries,di Grover Underwood eChase Glidi Grover enella serie dedicata alle avventure disono stati trovati: Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries hanno ottenuto i due ruoli. I due giovani attori affiancheranno Walker Scobell, interprete del protagonista, nelle avventure prodotte per Disney+ tratte dai romanzi di Rick Riordan. Nella storia die gli Dei dell'Olimpo Grover è un satiro, metà ragazzino e metà capra, che si finge un bambino di 12 anni. Il personaggio tiene molto agli altri e sceglierà sempre ciò che è meglio per loro, a volte ...

