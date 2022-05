Pechino Express Tappa 9 | su Sky e NOW | il tragitto verso la finalissima

Leggi su digital-news

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nona e penultima, la prima negli Emirati Arabi, per le quattro coppie rimaste in gara a. È il momento dell’ultimo Paese di questa lunga e affascinante avventura: per i viaggiatori, nella puntata di giovedì 5 maggio su Sky e in streaming su NOW, ilda compiere sarà lungo 493 km,con l’obiettivo di raggiungere l’accesso alla...