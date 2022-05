(Di giovedì 5 maggio 2022) Fioccano le reazioni: 'Esatto un sogno ogni giorno riguardo la copertina della Gazzetta e non ci credo ancora', oppure: 'La loro OSSESSIONE più grande' e ancora : ' Uno due e tre la tripletta viene x ...

In campo era tra i più increduli e sconvolti quel giorno, si racconta che il 5 maggio 2002si rivolgesse ai tifosi della Lazio implorandoli ('vi ho fatto vincere lo scudetto l'anno .........fregiarsi di aver inserito lo sport a cominciare dalle pagine di Libera nos a Malo in cui...del 2006 degli azzurri di Marcello Lippi e alla zuccata storica di Zidane sul petto diha ... Materazzi ricorda il suo 5 maggio e zittisce tutti | Social Si tratta, ha ricordato l'assessore regionale michele fioroni di una sfida decisiva. Il PNRR mette a disposizione risorse importanti, ma ha anche vincoli molto stringenti: per evitare che comuni poco ...Su Instagram Marco Materazzi ricorda quel giorno con un video. "Ogni anno, il 28 aprile, mi succede sempre questa cosa", ha scritto l'ex difensore nerazzurro. Testata giornalistica registrata - ...